Inter, Donnarumma pronto al ritorno a Milano? Le voci si fanno più forti

Donnarumma torna a San Siro con la Nazionale, ma le voci su un possibile approdo all’Inter si fanno sempre più insistenti.

Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain, che scade nel 2026 e questa situazione giocoforza alimenta le voci di un possibile trasferimento. Tra le squadre accostate al portiere c’è anche l’Inter, che si trova a dover gestire la situazione contrattuale e non dei suoi due portieri, Yann Sommer e Josep Martinez. Il futuro di Donnarumma potrebbe essere legato in particolare a quello dello svizzero che ha anch’egli il contratto in scadenza nel 2026: anche fonti autorevoli parlano della cosa ed i nerazzurri avrebbero due opzioni.

Le parole di Donnarumma su San Siro

Nel post partita di Italia-Germania, Donnarumma ha avuto modo di parlare del suo ritorno a San Siro, un luogo che per lui rappresenta molto in quanto ex capitano del Milan. “Sono contento, anche perché ho passato tanti anni qui e ritrovare uno stadio del genere è sempre emozionante”, ha dichiarato il portiere azzurro, visibilmente emozionato. Il giocatore ha voluto esprimere gratitudine per l’affetto ricevuto ammettendo che il supporto recepito lo ha toccato profondamente.

Il possibile ritorno a Milano: cosa accadrà davvero?

Quando gli è stato chiesto del futuro e delle voci che lo vedrebbero come obiettivo per l’Inter, Donnarumma ha risposto con molta diplomazia. Ha dichiarato che, al momento, la sua attenzione è rivolta a fare bene con il Paris Saint-Germain. “Sono situazioni che poi si vedranno”, ha spiegato senza quindi negare a priori ma lasciando intendere che il futuro è ancora tutto da decidere. Il portiere ha ribadito il suo amore per l’Italia e San Siro, ma al contempo ha lasciato aperta la porta a ogni eventualità. Gli sviluppi futuri dipenderanno molto dalle scelte dei protagonisti, ma l’idea di un suo approdo all’Inter non sembra essere così lontana.

