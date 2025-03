Bastoni sotto accusa: un cambiamento rischioso per l’Inter?

Una prestazione sotto la media per Bastoni contro la Germania solleva interrogativi. Gli errori difensivi potrebbero nascondere altro.

Alessandro Bastoni ha affrontato una delle sue prestazioni più difficili in maglia azzurra durante la sfida di Nations League contro la Germania. La sua prima partita da centrale nella difesa a 3 non è stata affatto positiva, e le pagelle hanno parlato chiaro: per tutti i principali quotidiani sportivi, è risultato il peggiore in campo. La Gazzetta dello Sport ha assegnato un 5, spiegando come il difensore dell’Inter sia stato protagonista di un errore chiave nell’azione che ha portato al primo gol tedesco. Nonostante l’ottimo cambio di gioco per Barella in occasione della rete di Tonali, Bastoni non è riuscito a tenere la posizione, finendo per perdere Goretzka sul secondo gol. L’Inter dovrà riflettere su questo ma anche e soprattutto su un evento decisamente spiacevole capitato ad un altro giocatore.

Le difficoltà di Bastoni nel nuovo ruolo

Le difficoltà difensive di Bastoni sono state messe in luce da tutti i principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport gli ha attribuito un voto identico, 5, sottolineando come il difensore non abbia saputo gestire al meglio le incertezze in fase difensiva, che sono costate care alla squadra. Anche Tuttosport non ha risparmiato critiche, assegnandogli un 4,5 per la sua interpretazione del ruolo. L’analisi del quotidiano piemontese ha evidenziato come, nel cambio di posizione da braccetto mancino a centrale, Bastoni abbia avuto serie difficoltà a prendere le giuste decisioni in fase difensiva, mettendo in evidenza le sue lacune nel mantenere la posizione e contrastare gli attaccanti avversari.

Gli errori cruciali nella partita

Il culmine delle difficoltà di Bastoni è arrivato nel momento in cui ha lasciato troppo spazio a Kleindienst sul pareggio tedesco e ha commesso un errore grave in occasione del gol del 2-1, quando Goretzka ha trovato facilmente la via del gol. Questi episodi hanno dimostrato come il suo adattamento al ruolo di centrale di una difesa a 3 non sia andato bene e non abbia premiato.

