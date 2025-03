Malessere improvviso in nazionale: spavento per l’interista

Durante la partita con la sua nazionale, un calciatore nerazzurro ha vissuto un momento di paura: un problema improvviso lo ha messo in difficoltà.

Le pause per le nazionali generano sempre preoccupazione nei club, che vedono i propri giocatori partire con il timore di possibili infortuni. L’Inter, che già sta facendo i conti con enormi problemi, ha vissuto attimi di ansia durante la gara di Nations League tra Austria e Serbia. Marko Arnautovic, protagonista della gara, ha contribuito all’azione del gol austriaco, ma la sua serata è stata segnata da un episodio insolito. Il centravanti ha accusato un malessere improvviso nei primi minuti del match, un dettaglio che ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi e lo staff medico nerazzurro.

Un problema fisico inaspettato

Il match era iniziato senza particolari intoppi, ma dopo pochi minuti Arnautovic è caduto a terra dopo uno scontro di gioco. Il dolore al ginocchio è stato immediato, tanto che il giocatore ha faticato a rialzarsi. Secondo le prime informazioni diffuse dai media austriaci, l’impatto avrebbe causato una sensazione dolorosa nella parte anteriore della rotula. Nonostante il problema fisico, l’attaccante ha deciso di rimanere in campo, cercando di dare il suo contributo alla squadra. Nessuno, però, avrebbe immaginato che il vero momento di difficoltà non fosse legato solo all’infortunio.

Attacco di panico e paura improvvisa

Dopo l’iniziale botta al ginocchio, Arnautovic ha raccontato di aver avvertito una sensazione anomala nella parte superiore dell’addome. Il fastidio si è trasformato rapidamente in una crisi di panico, un episodio che lo stesso giocatore ha descritto come improvviso e inspiegabile. “Non so perché sia successo, ma ho avuto un attacco di panico”, ha dichiarato ai giornalisti al termine della partita. Per fortuna, l’intervento dello staff medico austriaco ha permesso di gestire la situazione. Dopo aver ricevuto un farmaco, il giocatore ha ritrovato la calma ed è riuscito a concludere la partita.

