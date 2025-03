Inter, un incubo in arrivo? La notizia su Lautaro fa tremare i tifosi

Lautaro Martinez e altri titolari dell’Inter sono a rischio per le prossime sfide decisive: c’è grande attesa per i responsi medici.

In casa nerazzurra cresce la preoccupazione. La sosta per le nazionali, sempre fonte di tensione per gli allenatori, questa volta ha portato brutte notizie per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram sono acciaccati anche se i loro problemi risalivano alle loro partite in maglia nerazzurra: la situazione rischia di complicarsi in vista dei prossimi impegni. Per il francese non sembrano esserci allarmi, visto che continua a convivere con un fastidio alla caviglia, ma per gli altri due la cautela è massima. Dumfries dovrà sottoporsi a esami per valutare l’entità del problema muscolare accusato a Bergamo.

Calendario fitto e interrogativi per Inzaghi

L’Inter si avvicina a un ciclo di partite cruciali. Il 30 marzo, a San Siro, i nerazzurri affronteranno l’Udinese, mentre il 2 aprile sarà il momento del derby contro il Milan in Coppa Italia. Due partite fondamentali che potrebbero avere un impatto sulle ambizioni stagionali della squadra. Lo staff medico sta monitorando la situazione con attenzione, ma al momento, come riporta Tuttosport, non ci sono certezze sulla disponibilità di Lautaro e Dumfries. Il 5 aprile, poi, è in programma la trasferta di Parma, altro test da non sbagliare. L’obiettivo principale resta l’8 aprile, quando l’Inter sfiderà il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Lautaro si sottoporrà a esami, c’è apprensione

Il capitano nerazzurro verrà sottoposto a esami nel weekend per capire l’entità del problema fisico accusato domenica scorsa contro l’Atalanta. Solo dopo questi controlli sarà possibile stabilire con certezza i tempi di recupero e le partite che rischia di saltare. Al momento, la sua presenza contro l’Udinese è da escludere, mentre il derby di Coppa Italia appare fortemente a rischio. Il responso medico sarà decisivo per capire se potrà tornare a disposizione in tempo per la Champions League o se l’Inter dovrà affrontare il Bayern Monaco senza il suo leader offensivo. L’attesa cresce e i tifosi sperano in notizie positive.

