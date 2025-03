Inter, offerta folle per Bastoni: Marotta resisterà o cederà?

Una big ha messo gli occhi su Bastoni: i dirigenti nerazzurri potrebbero trovarsi di fronte ad una scelta difficile.

L’Inter ha archiviato un periodo densissimo di partite, conquistando il primato in classifica con una vittoria fondamentale al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Nonostante le difficoltà dovute agli impegni serrati, la squadra di Simone Inzaghi continua a lottare su tutti i fronti, e il sogno del Triplete, seppur difficile, non è ancora svanito: non mancano infatti le critiche. Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter dovrà affrontare una nuova serie di sfide impegnative, ma la dirigenza deve fare i conti anche con altre preoccupazioni: il mercato.

Il Liverpool fa sul serio per Bastoni

Beppe Marotta si trova davanti a una nuova minaccia. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net”, il Liverpool starebbe preparando un’offerta shock per uno dei pilastri della difesa interista: Alessandro Bastoni. I Reds, reduci da una stagione difficile, hanno intenzione di fare una serie di acquisti importanti per rilanciarsi. Con 300 milioni di euro da investire, il club di Slot ha messo gli occhi sul difensore azzurro e sarebbe pronto a mettere sul tavolo ben 75 milioni di euro per portarlo a Anfield. Un’offerta che potrebbe mettere in seria difficoltà la resistenza dell’Inter.

Il dilemma di Marotta: cedere o resistere?

Il difensore, uno dei protagonisti della difesa dell’Inter, è un elemento insostituibile per Inzaghi, e il club meneghino non ha intenzione di cederlo. Tuttavia, una cifra così alta potrebbe far vacillare anche la dirigenza più accorta. Se Marotta decidesse di resistere, blindando Bastoni, potrebbe dover cedere altri calciatori per racimolare il budget da investire. Ma la proposta del Liverpool rischia di cambiare tutto, mettendo il club davanti a una difficile decisione. Ricordiamo che, contrariamente al passato, l’Inter non ha più la necessità di vendere per fare mercato.

Leggi l’articolo completo Inter, offerta folle per Bastoni: Marotta resisterà o cederà?, su Notizie Inter.