Inter, doppio colpo in arrivo dall’Atalanta? Marotta prepara la sorpresa

Marotta potrebbe stravolgere il mercato dell’Inter con due colpi provenenti da Bergamo.

L’Inter domenica scorsa ha trionfato sull’Atalanta con un 2-0 che ha visto protagonisti Carlos Augusto e Lautaro Martínez. Mentre la squadra di Simone Inzaghi continua a macinare vittorie in campo, l’attenzione si sposta ora sul mercato. Beppe Marotta sta studiando come rinforzare ulteriormente la rosa nerazzurra e, come riporta Inter Live, lo sguardo è rivolto anche verso l’Atalanta. I giocatori di Gian Piero Gasperini sembrano essere sempre nel radar dell’Inter, e due di loro potrebbero presto diventare nuovi volti di Appiano Gentile.

I primi obiettivi di mercato dell’Inter

La dirigenza nerazzurra ha identificato due nomi in particolare per rinforzare la squadra. Il primo è quello di Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, che ha già una lunga carriera alle spalle, con esperienze anche in Premier League. Il suo contratto scadrà nel 2025 e Marotta potrebbe approfittare della scadenza imminente per portarlo a Milano a parametro zero. A 32 anni, Zappacosta ha dimostrato di poter dare un contributo significativo, registrando ottime statistiche sia in campionato che in coppa. Con il suo stipendio relativamente contenuto e la possibilità di un arrivo senza spese di cartellino, l’operazione potrebbe essere una delle mosse più intelligenti dell’Inter.

Il sogno dell’Inter: Scalvini, il futuro della difesa

Il vero colpo da sogno sarebbe l’acquisto di Giorgio Scalvini, il giovane difensore centrale che ha già attirato l’attenzione di molti top club. Nonostante un infortunio recente che lo terrà lontano dai campi fino a maggio, Scalvini rimane uno dei giovani più promettenti in Italia. Con un contratto in scadenza nel 2028, l’Atalanta chiede circa 40 milioni di euro per il suo cartellino, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di puntare forte su di lui per il futuro. L’operazione sarebbe tutt’altro che semplice, ma se Marotta riuscisse a convincere i bergamaschi, l’Inter potrebbe trovarsi con un difensore di grande qualità, giovane e pronto a fare la differenza nei prossimi anni.

