Jonathan David: l’Inter ha ancora speranze di prenderlo?

Il futuro di Jonathan David è più incerto che mai: l’Inter spera ancora di vincere la corsa, ma nuove evoluzioni potrebbero cambiare le cose.

Il futuro di Jonathan David continua a destare interesse in tutta Europa, specialmente in vista della prossima estate. Il giovane attaccante canadese ha deciso di non rinnovare il contratto con il Lille, il che lo rende già libero di scegliere la sua nuova destinazione. Le sue prestazioni sia in Ligue 1 che in Champions League lo rendono uno degli obiettivi principali per i top club europei. Il centravanti ha già accumulato 14 gol e 3 assist nel campionato francese e 7 gol con 2 assist in Europa, consolidando il suo status di promettente bomber internazionale. L’Inter è su di lui ma resta da vedere se il cambio di filosofia riguarderà anche colpi di questo tipo.

La corsa tra i grandi club

Il profilo di David è diventato uno degli oggetti del desiderio più ambiti sul mercato. Tra i club che lo seguono da vicino, l’Inter sembra essere una delle destinazioni più gettonate, pronta a costruire un attacco stellare con lui, Marcus Thuram e Lautaro Martínez. La Juventus, a sua volta, potrebbe essere costretta a fare spazio per un attaccante di questo calibro, con il futuro di Vlahovic ancora incerto. La concorrenza, però, è agguerrita, soprattutto tra le squadre della Premier League, disposte a offrirgli un contratto ricco. Il destino di David sembra legato a uno dei club più prestigiosi d’Europa, ma la battaglia per il suo ingaggio è tutt’altro che chiusa.

Una sorpresa nell’affare

Recentemente, come riporta Inter Live, il Barcellona, che inizialmente sembrava in pole position per il giocatore, ha fatto un passo indietro. Nonostante il suo interesse per David, i catalani stanno ottenendo ottimi risultati con Robert Lewandowski in attacco, mentre anche altri giocatori come Ferran Torres stanno facendo la differenza. Con un reparto offensivo già forte, l’acquisto di un altro attaccante non appare più una priorità per il club. Questo sviluppo riduce notevolmente la concorrenza per l’attaccante: l’Inter può sorridere.

