Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, ha parlato a Mediaset prima della partita col Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24

Geoffrey Moncada a Mediaset prima di Milan Cagliari.

GABBIA – «Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi è molto importante. É un giocatore solido, un serio lavoratore. Da domani sarà con noi».

MERCATO DI GENNAIO – «Abbiamo bisogno di difensori visti gli infortuni ma dobbiamo valutare tutte le opportunità. Non posso fare nomi, dobbiamo lavorare in segreto, valutare ogni situazione e capire chi possiamo prendere».

DECRETO CRESCITA – «Noi dobbiamo lavorare per portare i giocatori giusti per il Milan a prescindere: decreto o no, non è un problema».

The post Moncada a Mediaset: «Gabbia Avevamo bisogno di un buon difensore. Ecco i prossimi colpi» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG