Monchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Julen Lopetegui, possibile prossimo allenatore del Milan. “Julen per me ha tre virtù che considero fondamentali per qualsiasi allenatore: grandi qualità professionali, competitività, gestione del gruppo. Quando iniziai a parlare con lui per portarlo al Siviglia fu qualcosa che avvertì immediatamente, e certe qualità non si perdono col tempo, anzi, si consolidano con l’esperienza. Quando poi abbiamo iniziato a lavorare sulla costruzione della squadra, quel Siviglia aveva bisogno di un cambio radicale a livello di uomini, le virtù che avevo visualizzato nei primi colloqui si sono materializzate nel quotidiano, tra allenamenti e partite”.

Julen Lopetegui

L’ambientamento

“Non avrà nessun problema ad ambientarsi al Milan perché è abituato a lavorare in grandi squadre, e quindi in situazione di grande pressione ed esigenza. Penso al Porto, al Real Madrid, alla nazionale spagnola, al Siviglia, situazioni nelle quali le aspettative sono pane quotidiano. Per questo sono convinto che Julen sia un candidato perfetto. Innanzitutto il calcio è ogni giorno più globalizzato. In quello italiano poi l’aspetto tattico è storicamente di grande rilevanza e Julen è un allenatore che lavora benissimo sotto questo profilo”.

Le caratteristiche

“Julen è una figura idonea perché sa tirar fuori il meglio dal giocatori, e non solo, va considerato un altro aspetto importante: è un allenatore abituato a lavorare con e per il club. Capisce e interpreta perfettamente le esigenze della società. Ha le sue pretese, le sue pretese e le sue richieste come é normale che sia, però lavora sempre in sintonia con il club. É esigente, ma sempre per il bene di chi gli ha affidato la squadra e mai per questioni di egoismo personale. É un vero uomo di club. lo faccio il direttore sportivo e parlo per esperienza personale: con lui ho lavorato in maniera molto, molto comoda e proficua”.

