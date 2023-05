Direttore sportivo della Roma dal 2017 al 2019, Monchi oggi lavora per il Siviglia ed è tra i più indicati per raccontare cosa sarà la finale di Europa League

Direttore sportivo della Roma dal 2017 al 2019, Monchi oggi lavora per il Siviglia ed è quindi tra i più indicati per raccontare cosa sarà la finale di Europa League in programma mercoledì prossimo. Da uomo di calcio, però, è inevitabile spaziare anche su altri argomenti, come ha fatto con La Gazzetta dello Sport.

COSA NON RIFAREBBE A ROMA – «Ho ripensato tanto a ciò che è successo. Ho provato a fare del mio meglio, ma ho sbagliato. Se tornassi indietro, cambierei qualcosa, perché conosco molto meglio la Roma rispetto a quando sono arrivato. Mi è mancato tempo per essere quello che sono a Siviglia. Ma non è colpa di nessuno. Anzi, al 95% è colpa mia».

IL PROBLEMA É STATO SU DI FRANCESCO – «Non solo quello. Il rapporto con la società non era più buono, quindi era meglio far lavorare altri. Trovare un allenatore non è difficile. Il problema è che io pensavo in quel momento che Eusebio fosse il tecnico giusto per dare continuità. Forse era sbagliato, forse no, ma per me era giusto. Nessuno ha ragione al 100%».

PERCHE’ PRENDERE PASTORE – «Non parlo dei singoli, ma è difficile non sbagliare mai».

SIVIGLIA POSSESSO PALLA VS ROMA RIPARTENZE – «Se guardiamo le altre partite sembra così, ma noi non siamo una squadra che fa tanto possesso. Ci rispettiamo. Sarà importante non fare errori».

DYBALA IN DUBBIO – «Lui ha giocato spesso così e il suo 20% è il 60-70% di un altro giocatore».

RICAVI E MONTE INGAGGI SIVIGLIA – «Circa 200 milioni e 150 milioni».

