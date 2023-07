Mondiale femminile di rigore… En Plein: la Spagna domina, Bertolini ha già l’undici anti Argentina. Acciacco per Caruso che andrà valutata

5 partite e 5 rigori, la mano della Var sul Mondiale femminile: per ora è en plein. Intanto la Spagna distrugge Costa Rica vincendo ‘solo’ 3-0 ma tirando 45 volte verso la porta avversaria. È stato un assedio dall’inizio alla fine, ma i gol arrivano tutti dal 20′ al 30′: autorete di Del Campo e gol di Bonmati e Gonzalez. Dati ancora più schiaccianti alla voce passaggi: 587 quelli della Spagna contro i soli 140 delle avversarie. Rispetta il pronostico anche la Svizzera nel gruppo A regolando con un gol per tempo le debuttanti Filippine (reti di Bachman e Piubell); era invece lecito aspettarsi qualcosa di meglio dalle campionesse olimpiche del Canada fermato sullo 0-0 dalla Nigeria, pesa l’errore dal dischetto della senatrice Christine Sinclair.

L’Italia femminile oggi non si è allenata, ad eccezione di Caruso che ha svolto lavoro personalizzato per un problemino al ginocchio: pare possa farcela per l’esordio di lunedì contro l’Argentina ma le sue condizioni sono da monitorare. Se fosse forfait Bertolini è pronta a lanciare la baby Dragoni. La ct ha già in testa la formazione che scenderà in campo all’Eden Park: Chiara Beccari sempre più verso una maglia da titolare, la nuova attaccante del Sassuolo è nettamente favorita su Cantore… Per il resto la squadra è praticamente fatta. Oggi ha parlato Manuela Giugliano in conferenza: «Siamo serene, positive e con tanta voglia di scendere in campo. Dovremo affrontare la partita con la consapevolezza di essere forti e conquistare la vittoria. Loro pressano parecchio, sono aggressive e forti fisicamente, ma vogliamo avere noi il pallino del gioco per farle correre e stancare».

Probabile formazione Italia femminile: Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Giugliano, Caruso (Dragoni); Bonansea, Giacinti, Beccari (Cantore)

