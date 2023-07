Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato del mercato rossoblù dal ritiro di Valles. Le dichiarazioni

PAROLE – «E’ un mercato complesso, ci sono poche trattative, il sistema calcio è uscito dalla pandemia con una situazione finanziaria difficile e molti club devono cedere prima di acquistare. Noi siamo andati avanti col programma di rafforzamento tracciato, abbiamo riscattato Posch, acquistato Moro e Beukema, ora è arrivato anche El Azzouzi. Bernardeschi? Non è una trattativa. Attraverso il suo agente ha aperto alla possibilità di tornare in Europa, ma più che altro è una trattativa sua col Toronto. Se trovasse le condizioni per uscire in prestito dal Toronto noi saremmo felici di prenderlo come molte altre squadre in Italia ma ripeto, al momento è una situazione che riguarda lui e il suo club. Ballo-Touré? E’ una delle ipotesi che stiamo valutando con attenzione come altre per quel ruolo».

