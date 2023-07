L’ex centrocampista del Milan, Andrea Bertolacci è pronto a cominciare una nuova avventura: ufficiale il suo trasferimento

Andrea Bertolacci è un nuovo giocatore della Cremonese. L’ex centrocampista del Milan è pronto a cominciare questa sua nuova avventura in Serie B. L’annuncio del suo nuovo club.

«U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Andrea Bertolacci. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo.

Nato a Roma, classe 1991, il centrocampista è cresciuto nel vivaio giallorosso. Dotato di ottima tecnica, ha esordito tra i professionisti prima in B e successivamente in A con la maglia del Lecce. Nel prosieguo della carriera ha giocato con Genoa (anche durante la gestione Ballardini), Milan, Sampdoria e con le squadre turche del Fatih Karagumruk e del Kayserispor. Bertolacci nel suo percorso ha collezionato 212 presenze in Serie A andando in gol 21 volte e 68 nella massima serie turca con 11 reti. In maglia azzurra è sceso in campo 5 volte sotto la guida di Antonio Conte, partecipando alla fase di qualificazione dei campionati Europei 2016.

Benvenuto in grigiorosso, Andrea».

