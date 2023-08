Le parole della CT del Sudafrica, Desiree Ellis in vista della sfida contro l’Italia nell’ultimo turno della fase a gironi del mondiale femminile

La CT del Sudafrica Desiree Ellis, prossima avversaria dell’Italia nel mondiale femminile, ha parlato ai canali ufficiali della federcalcio sudafricana in vista della partita che si giocherà domani mattina alle 9, ora italiana. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sappiamo che sarà una partita difficile, loro dovranno proteggere il vantaggio che hanno, mentre noi dobbiamo giocare per i tre punti. Non c’è altro obiettivo che non sia la vittoria, dobbiamo giocare alla morte, abbiamo lavorato molto in questi ultimi due giorni studiando come possiamo far male all’Italia».

MIGLIORAMENTI – «Dopo ogni partita abbiamo una sessione in cui parliamo di cosa avremmo potuto fare di meglio per poi lavorarci in allenamento per migliorarci. Dobbiamo lavorare costantemente per dare alla squadra di fare sempre meglio, poi non sempre le cose su cui lavori in allenamento le riesci a replicare in campo, ma bisogna cercare di essere sempre organizzate in campo».

MOTIVAZIONI – «Questa è la nostra ultima partita nella fase a gironi e ovviamente è davvero importante. Noi giocatrici e lo staff tecnico abbiamo lo stesso obiettivo e lavoriamo per fare in modo che domani si possa scendere in campo per vincere questa gara».

