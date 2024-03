Mondiale per Club 2025, adesso è UFFICIALE: ecco quali saranno i club italiani che parteciperanno alla competizione. Il verdetto dopo la sconfitta del Napoli

La Juventus è ufficialmente qualificata al Mondiale per Club che si disputerà, in formula totalmente rinnovata, nel 2025.

Il verdetto è arrivato questa sera grazie alla sconfitta del Napoli col Barcellona per 3-1 nel match valido per gli ottavi di ritorno di Champions League. I partenopei, che hanno 5 punti in meno dei bianconeri nel ranking Uefa (47 a 42), avevano bisogno di vincere per tentare il sorpasso sui bianconeri. Con la Juventus anche l’Inter rappresenterà l’Italia. Le possibilità per il Milan di partecipare si erano annullate dopo l’eliminazione dalla Champions League.

