La Juve di Massimiliano Allegri vuole disputare il Mondiale per club insieme all’Inter: ecco le ultime notizie

La Juve, allo stato attuale, è insieme all’Inter la squadra che andrebbe a giocare il Mondiale per Club del 2025. Il motivo? La squadra di Allegri è davanti a Napoli e Lazio nel ranking nonostante in questa stagione non giochino le coppe europee per le note vicende accadute lo scorso anno.

La formazione di Sarri, vittoriosa contro il Bayern Monaco, dovrebbe addirittura arrivare in finale di Champions League per superare la Juve.

L’articolo Mondiale per club 2025, la Juve punta ad un posto insieme all’Inter: il motivo proviene da Inter News 24.

