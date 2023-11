Nel 2025 ci sarà il primo Mondiale per Club a 32 squadre. I criteri di qualificazione saranno ufficializzati a dicembre. Cosa serve al Milan

Anche se ufficialmente la FIFA non ha ancora confermato nulla in merito è assodato che verranno presi in considerazione i risultati dell’ultimo quadriennio e solo quelli relativi alle gare di Champions League. Nonostante la Juventus sia fuori dalle coppe, i bianconeri mantengono un certo margine di vantaggio rispetto a Milan e Napoli: i bianconeri hanno 47 punti, mentre i rossoneri 37 e gli azzurri 33. La squadra di Pioli, vincendo le prossime due del girone, scavalcherebbe i bianconeri; il Napoli, invece, dovrebbe arrivare almeno ai quarti per centrare questo obiettivo.

