La Fluminense, club campione del Sud America, si è imposta nella semifinale del Mondiale per Club. I dettagli

La prima semifinale del Mondiale per Club si è conclusa con la vittoria per 2-0 della Fluminense nei confronti dell’Al Ahly. A decidere per i campioni del Sud America sono stati i gol, entrambi nella ripresa, di Arias su rigore e Kennedy.

Adesso i brasiliani aspettano l’esito dell’altra semifinale che vedrà il Manchester City di Guardiola affrontare i giapponesi del Urawa Reds.

