I nerazzurri conosceranno oggi le prime tre avversarie da affrontare a fine stagione nel girone della nuovissima competizione. L’attesa è quasi finita per gli appassionati di calcio internazionale. Alle 19:00, due tra le più blasonate squadre italiane, Inter e Juventus, verranno a conoscenza delle squadre che affronteranno nelle fasi a gironi del Mondiale per club, previsto in America tra giugno e luglio del 2025. Questa edizione del torneo promette di essere particolarmente avvincente, non solo per la qualità delle squadre coinvolte ma anche per la possibilità di vedere all’opera alcune delle stelle più luminose del panorama calcistico globale. La Juventus dovrà affrontare un percorso presumibilmente arduo, al contrario dell’Inter che sembra avere prospettive più favorevoli nella fase iniziale del torneo. Le posizioni di partenza Le squadre sono state suddivise in fasce in base ai loro successi e al valore complessivo delle rose. L’Inter è posizionata nella seconda fascia così come […]

Leggi l’articolo completo Mondiale per Club: la migliore e la peggiore ipotesi per l’Inter al sorteggio, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG