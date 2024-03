Mondiale per Club, l’avvocato Chiacchio sta con De Laurentiis: «Il Napoli deve impugnare la decisione Uefa». Le dichiarazioni

Il Mondiale per Club fa discutere e l’avvocato Chiacchio, a Radio Marte, ha preso la posizione di De Laurentiis che nei giorni scorsi aveva chiesto l’estromissione della Juve dalla competizione che si giocherà nell’estate 2025 negli Usa.

CHIACCHIO – «Io penso che se il Napoli impugnerà la decisione dell’Uefa sia legittimo. Il Napoli può e deve impugnare tale decisione perché ognuno deve far valere le proprie ragioni essendo gli interessi in ballo, soprattutto finanziari, notevolissimi. Un incarico del genere lo accetterei. Naturalmente dipenderebbe anche dalla società che me lo proporrebbe. Ma è un incarico da accettare perché il risultato è di notevole valore».

