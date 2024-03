Thiago Motta a Sky Sport ha commentato la vittoria ottenuta all’ultimo dal Bologna con l’Empoli che ha portato i rossoblù a -4 dalla Juve.

THIAGO MOTTA – «Vittoria meritata, di gruppo, di questi ragazzi che stanno lavorando in un modo fantastico. Abbiamo creato, potevamo andare in vantaggio prima. Le squadre che hanno grande carattere stanno bene, si preparano bene e arrivano alla partita pronti per affrontare tutti i momenti e le situazioni di gioco. Quando sbagli pensi magari che non è giornata, invece oggi i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e hanno trovato un gol bellissimo».

