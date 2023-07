Dopo i Mondiali maschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estate 2023 fra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i Mondiali femminili 2023, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne.

Il torneo sarà ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre per puntare al titolo dovranno vedersele con le solite note: Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Svezia e Brasile.

Dalle date ai gironi, passando per il calendario e dove vedere le partite: tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali femminili 2023.

Quando si giocano i Mondiali femminili 2023? Il calcio di inizio è in programma giovedì 20 luglio 2023 alle ore 19 italiane, quando si disputerà la sfida fra Nuova Zelanda e Norvegia. La finale 1°-2° posto, invece, si disputerà domenica 20 agosto 2023 presso lo Stadium Australia di Sydney.

Queste dunque le date della manifestazione:

Giovedì 20 luglio 2023: gara inaugurale;

gara inaugurale; Giovedì 20 luglio-giovedì 3 agosto: fase a gironi;

fase a gironi; Sabato 5 agosto-Martedì 8 agosto: ottavi di finale;

ottavi di finale; Venerdì 11 agosto-Sabato 12 agosto: quarti di finale;

quarti di finale; Martedì 15 agosto-Mercoledì 16 agosto: semifinale;

semifinale; Sabato 19 agosto: finale 3°-4° posto;

finale 3°-4° posto; Domenica 20 agosto: finale 1°-2° posto.

ORARI PARTITE

In Nuova Zelanda e in Australia ci sono differenti fusi orari, per cui l’orario delle gare con l’Italia varierà in media dalle 9 alle 11 ore, ma anche di 13 per le partite che si giocheranno ad Auckland.

Le partite dei Mondiali femminili 2023 si giocheranno dunque ai seguenti orari italiani:

2:00;

3:00;

3:30;

4:00;

4:30;

6:30;

7:00;

8:00;

9:00;

9:30;

11:00;

11:30;

12:00;

12:30;

13:00;

13:30;

14:00;

14:30.

STADI MONDIALI FEMMINILI 2023

Le partite dei Mondiali femminili 2023 si giocheranno in 9 città e 10 stadi, di cui 6 australiani e 4 neozelandesi:

Stadi australiani:

Hindmarsh Stadium , Adelaide (16500 spettatori);

, Adelaide (16500 spettatori); Brisbane Stadium – Lang Park , Brisbane (52500 spettatori);

, Brisbane (52500 spettatori); Melbourne Rectangular Stadium , Melbourne (30050 spettatori);

, Melbourne (30050 spettatori); Perth Rectangular Stadium , Perth (22500 spettatori);

, Perth (22500 spettatori); Stadium Australia , Sydney (83500 spettatori);

, Sydney (83500 spettatori); Sydney Football Stadium, Sydney (42500 spettatori).

Stadi neozelandesi:

Eden Park , Auckland (50000 spettatori);

, Auckland (50000 spettatori); Dunedin Stadium – Forsyth Barr Stadium , Dunedin (30748 spettatori)

, Dunedin (30748 spettatori) Waikato Stadium , Hamilton (25800 spettatori);

, Hamilton (25800 spettatori); Wellington Regional Stadium, Wellington (34500 spettatori).

SQUADRE PARTECIPANTI

Per l’edizione 2023 dei Mondiali femminili il numero di squadre partecipanti è stato aumentato da 24 a 32, con la seguente distribuzione geografica per Confederazione:

2 posti Nazioni ospitanti: AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA ;

e ; 5 posti AFC (Asia): CINA , COREA DEL SUD , GIAPPONE , FILIPPINE , VIETNAM ;

, , , , ; 4 posti CAF (Africa): MAROCCO , ZAMBIA , SUDAFRICA , NIGERIA ;

, , , ; 4 posti CONCACAF (Centro-Nord America e Caraibi): STATI UNITI , CANADA , COSTA RICA , GIAMAICA ;

, , , ; 3 posti CONMEBOL (Sud America): COLOMBIA , BRASILE e ARGENTINA ;

, e ; 0 posti OFC (Oceania);

11 posti UEFA (Europa): SVEZIA , SPAGNA , FRANCIA , DANIMARCA , NORVEGIA , GERMANIA , INGHILTERRA , ITALIA , OLANDA , SVIZZERA , IRLANDA ;

, , , , , , , , , , ; 3 posti Playoff: PORTOGALLO, HAITI, PANAMA.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI FEMMINILI

La Ct Milena Bartolini ha scelto le 25 Azzurre che affronteranno i Mondiali 2023 in Nuova Zelanda e Australia. Ecco i nomi delle protagoniste:

Portieri : Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori : Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus)

: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus) Centrocampiste : Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina)

: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina) Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

* Riserve aggregate per il periodo di preparazione

CURIOSITÀ MONDIALI FEMMINILI

Per l’Italia si tratta della 3ª partecipazione alla fase finale dei Mondiali femminili, la seconda consecutiva dopo quella del 2019. La prima partecipazione risale invece al 1991;

Gli Stati Uniti puntano al terzo titolo consecutivo e al quinto complessivo;

Norvegia (1995), Germania (2003, 2007) e Giappone (2011) sono le altre ex vincitrici in corsa;

L’Inghilterra ha vinto il suo primo titolo europeo nel 2022;

Il Canada si è laureato campione olimpico nel 2021;

Irlanda e Portogallo sono all’esordio nella competizione, così come Haiti, Marocco, Panama, Filippine, Vietnam e Zambia.

I GIRONI

Il 22 ottobre 2022, presso l’Aotea Center di Auckland, alla presenza tra gli altri della premier neozelandese Jacinda Ardern, si è svolto il sorteggio dei Gironi femminili 2023:

GRUPPO A: Nuova Zelanda (padrona di casa), Norvegia, Filippine, Svizzera;

GRUPPO B: Australia (padrona di casa), Irlanda, Nigeria, Canada;

GRUPPO C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone;

GRUPPO D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina;

GRUPPO E: Stati Uniti (campioni in carica), Vietnam, Olanda, Portogallo;

GRUPPO F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama;

GRUPPO G: Svezia, Sudafrica, ITALIA, Argentina;

GRUPPO H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud.

CALENDARIO MONDIALI FEMMINILI 2023

1ª GIORNATA FASE A GIRONI

Giovedì 20 luglio

Ore 9.00, Eden Park – Auckland, Nuova Zelanda-Norvegia 1-0 [48′ Wilkinson] (GRUPPO A)

Ore 12.00, Stadium Australia – Sydney, Australia-Irlanda 1-0 [52′ rig. Catley] (GRUPPO B)

Venerdì 21 luglio

Ore 4.30, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Nigeria-Canada 0-0 (GRUPPO B)

Ore 7.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Filippine-Svizzera 0-2 [45′ rig. Bachmann, 64′ Piubel] (GRUPPO A)

Ore 9.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Spagna-Costa Rica 3-0 [21′ aut. Del Campo Gutierrez, 23′ Bonmati, 27′ Esther González] (GRUPPO C)

Sabato 22 luglio

Ore 3.00, Eden Park-Auckland, Stati Uniti-Vietnam 3-0 [14′, 45′ + 7 Smith, 77′ Horan] (GRUPPO E)

Ore 9.00, Waikato Stadium – Hamilton, Zambia-Giappone 0-5 [43′ Miyazawa, 55′ Tanaka, 62′ Miyazawa, 71′ Endo, 90′ + 11 rig. Ueki] (GRUPPO C)

Ore 11.30, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Inghilterra-Haiti 1-0 [29′ rig. Stanway](GRUPPO D)

Ore 14.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Danimarca-Cina 1-0 [90′ Vansgaard] (GRUPPO D)

Domenica 23 luglio

Ore 7.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Svezia-Sudafrica (GRUPPO G)

Ore 9.30, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Olanda-Portogallo (GRUPPO E)

Ore 12.00, Football Stadium – Sydney, Francia-Giamaica (GRUPPO F)

Lunedì 24 luglio

Ore 8.00, Eden Park – Auckland, ITALIA-Argentina (GRUPPO G)

Ore 10.30, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Germania-Marocco (GRUPPO H)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Brasile-Panama (GRUPPO F)

Martedì 25 luglio

Ore 4.00, Football Stadium – Sydney, Colombia-Corea del Sud (GRUPPO H)

CLASSIFICHE 1ª GIORNATA FASE A GIRONI

GRUPPO A

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. SVIZZERA 1 1 0 0 2 0 +2 3 2. NUOVA ZELANDA 1 1 0 0 1 0 +1 3 3. NORVEGIA 1 0 0 1 0 1 -1 0 4. FILIPPINE 1 0 0 1 0 2 -2 0

GRUPPO B

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. AUSTRALIA 1 1 0 0 1 0 +1 3 2. CANADA 1 0 1 0 0 0 0 1 3. NIGERIA 1 0 1 0 0 0 0 1 4. IRLANDA 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPPO C

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. GIAPPONE 1 1 0 0 5 0 +5 3 2. SPAGNA 1 1 0 0 3 0 +3 3 3. COSTA RICA 1 0 0 1 0 3 -3 0 4. COSTA RICA 1 0 0 1 0 5 -5 0

GRUPPO D

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. DANIMARCA 1 1 0 0 1 0 +1 3 2. INGHILTERRA 1 1 0 0 1 0 +1 3 3. CINA 1 0 0 1 0 1 -1 0 4. HAITI 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPPO E

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. STATI UNITI 1 1 0 0 3 0 +3 3 2. OLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 3. PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 4. VIETNAM 1 0 0 1 0 3 -3 0

2ª GIORNATA FASE A GIRONI

Martedì 25 luglio

Ore 7.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Nuova Zelanda-Filippine (GRUPPO A)

Ore 10.00, Waikato Stadium-Hamilton, Svizzera-Norvegia (GRUPPO A)

Mercoledì 26 luglio

Ore 7.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Giappone-Costa Rica (GRUPPO C)

Ore 9.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Spagna-Zambia (GRUPPO C)

Ore 14.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Canada-Irlanda (GRUPPO B)

Giovedì 27 luglio

Ore 3.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Stati Uniti-Olanda (GRUPPO E)

Ore 9.30, Waikato Stadium – Hamilton, Portogallo-Vietnam (GRUPPO E)

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Australia-Nigeria (GRUPPO B)

Venerdì 28 luglio

Ore 2.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Argentina-Sudafrica (GRUPPO G)

Ore 10.30, Football Stadium – Sydney, Inghilterra-Danimarca (GRUPPO D)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Cina-Haiti (GRUPPO D)

Sabato 29 luglio

Ore 9.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Svezia-ITALIA (GRUPPO G)

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Francia-Brasile (GRUPPO F)

Ore 14.30, Perth Rectangular Stadium – Perth, Panama-Giamaica (GRUPPO F)

Domenica 30 luglio

Ore 6.30, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Corea del Sud-Marocco (GRUPPO H)

Ore 11.30, Football Stadium – Sydney, Germania-Colombia (GRUPPO H)

3ª GIORNATA FASE A GIRONI

Domenica 30 luglio

Ore 9.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Svizzera-Nuova Zelanda (GRUPPO A)

Ore 9.00, Eden Park – Auckland, Norvegia-Filippine (GRUPPO A)

Lunedì 31 luglio

Ore 9.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Giappone-Spagna (GRUPPO C)

Ore 9.00, Waikato Stadium-Hamilton, Costa Rica-Zambia (GRUPPO C)

Ore 12.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Canada-Australia (GRUPPO B)

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Irlanda-Nigeria (GRUPPO B)

Martedì 1 agosto

Ore 9.00, Eden Park – Auckland, Portogallo-Stati Uniti (GRUPPO E)

Ore 9.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Vietnam-Olanda (GRUPPO E)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Cina-Inghilterra (GRUPPO D)

Ore 13.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Haiti-Danimarca (GRUPPO D)

Mercoledì 2 agosto

Ore 9.00, Waikato Stadium – Hamilton, Argentina-Svezia (GRUPPO G)

Ore 9.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Sudafrica-ITALIA (GRUPPO G)

Ore 12.00, Football Stadium – Sydney, Panama-Francia (GRUPPO F)

Ore 12.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Giamaica-Brasile (GRUPPO F)

Giovedì 3 agosto

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Corea del Sud-Germania (GRUPPO H)

Ore 12.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Marocco-Colombia (GRUPPO H)

OTTAVI DI FINALE

Sabato 5 agosto

Ore 7.00, Eden Park – Auckland, 1ª Gruppo A-2ª Gruppo C (49)

Ore 10.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, 1ª Gruppo C-2ª Gruppo A (50)

Domenica 6 agosto

Ore 4.00, Football Stadium – Sydney, 1ª Gruppo E-2ª Gruppo G (51)

Ore 11.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, 1ª Gruppo G-2ª Gruppo E (52)

Lunedì 7 agosto

Ore 9.30, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, 1ª Gruppo D-2ª Gruppo B (54)

Ore 12.30, Stadium Australia – Sydney, 1ª Gruppo B-2ª Gruppo D (53)

Martedì 8 agosto

Ore 10.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, 1ª Gruppo H-2ª Gruppo F (56)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, 1ª Gruppo F-2ª Gruppo H (55)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 11 agosto

Ore 3.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Vincente 49 vs Vincente 51 (57)

Ore 9.30, Eden Park – Auckland, Vincente 50 vs Vincente 52 (58)

Sabato 12 agosto

Ore 11.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Vincente 53 vs Vincente 55 (59)

Ore 12.30, Stadium Australia – Sydney, Vincente 54 vs Vincente 56 (60)

SEMIFINALI

Martedì 15 agosto

Ore 10.00, Eden Park – Auckland, Vincente 57 vs Vincente 58 (61)

Mercoledì 16 agosto

Ore 12.00, Stadium Australia – Sydney, Vincente 59 vs Vincente 60 (62)

FINALE 3°-4° POSTO

Sabato 19 agosto

Ore 10.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Perdente 61 vs Perdente 62

FINALE 1°-2° POSTO

Domenica 20 agosto

Ore 12.00, Stadium Australia – Sydney, Vincente 61 vs Vincente 62

MONDIALI FEMMINILI 2023 IN TV E STREAMING

Sarà la Rai a trasmettere in chiaro, in diretta e in esclusiva, i Mondiali femminili 2023. L’annuncio ufficiale della tv pubblica ha posto fine a quello che rischiava di diventare un vero e proprio caso.

Tifosi e appassionati potranno dunque vedere le Azzurre e alcune delle gare sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play, disponibile tramite app su pc, notebook e dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad.

I diritti di trasmissione comprendono 15 partite della manifestazione iridata, comprese le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale 1°-2° posto.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG