Vincenzo Montella, Ct della Turchia, si è raccontato a Sportweek nella scelta di accettare la panchina della nazionale turca. Le sue dichiarazioni:

«La Turchia è meravigliosa, affascinante a tratti struggente. Essere il Ct è motivo di grande orgoglio per me. Sento una enorme responsabilità. Ricopro un ruolo importantissimo visto il profondo nazionalismo e attaccamento alla bandiera che hanno i turchi. Il calcio viene vissuto con una passione incredibile. Per strada mi fermano, mi abbracciano e mi ringraziano. Farà di tutto per dare soddisfazioni a un popolo che mi ha accolto con affetto e stima. La Turchia prima con un club e ora con la Nazionale mi ha regalato una nuova fase della carriera permettendomi di voltare pagine dopo un periodo non semplice. In Italia mi avevano voltato le spalle».

