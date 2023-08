Montemurro: «Bene le nuove, ma serve tempo. Lei può restare perché ha la X Factor». L’intervista dopo l’amichevole della Juventus Women

Montemurro ha concesso un’intervista dopo la vittoria della Juventus Women nell’amichevole contro il Como.

LE INDICAZIONI DALL’AMICHEVOLE – «Al di là del risultato che non c’entra niente, oggi era più per vedere i movimenti e la continuità della squadra. Abbiamo visto che piano piano stiamo arrivando alla nostra continuità. Per l’inserimento dei nuovi ci vuole un po’ di tempo e mi è piaciuto. Vorrei fare i complimenti al Como che specialmente nei primi 20 minuti non ci hanno fatto trovare soluzioni, poi piano piano che la partita andava avanti abbiamo fatto il nostro gioco».

L’INERIMENTO DELLE NUOVE – «Non è facile, le ragazze si stanno abituando ad un altro modo di fare e di ritmi di gioco. CI vuole un po’ di tempo, ma abbiamo visto cose importanti dalle nuove. Nilden ci è mancata tantissimo l’anno scorso ed è ad un punto positivo di preparazione. Stiamo trovando i nostri ritmi».

COSA STA PROVANDO DI NUOVO – «Il gioco è sempre stato basato su soluzioni con la palla. Abbiamo visto quest’anno il Como col 4-2-4 con un blocco stretto, noi dobbiamo essere intelligenti e non essere prevedibili, ma trovare le soluzioni con più tranquillità e calma. Cerchiamo di pressare le squadre più in avanti perché abbiamo le giocatrici per farlo e controllare le partite, che è la cosa più importante. Ho visto 2-3 nuovi movimenti che mi sono piaciuti stasera».

BRAGONZI – «E’ una giocatrice che mi è sempre piaciuta, ha qualche X Factor – non il programma – qualche cosa che non abbiamo nella rosa. La voglio vedere giocare ai nostri ritmi perché quando vai in prestito il modo di fare è diverso e il rientro è difficile. Ogni settimana valutiamo lei, per adesso sono molto contento».

PALIS – «Sono i primi 90 minuti che ha fatto. La sosta con la Nazionale è stata lunga. Quando prendo meglio l’orientamento in campo, capire dove può saltare le linee con la palla e le posizione delle altre quando riceve palla può diventare importante per noi».

IL GRUPPO DELLE ITALIANE – «Sono rientrate con grande entusiasmo per ripartire e far vedere il loro valore. Non abbiamo parlato di cosa è successo in nazionale. Siamo andati avanti, le ragazze hanno trovato un livello di professionistico e vogliono far vedere singolarmente il loro valore alla Juve».

The post Montemurro: «Bene le nuove, ma serve tempo. Lei può restare perché ha la X Factor» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG