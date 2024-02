Montemurro: «Coppa Italia dopo la Roma importante per tornare a pensare positivo». La carica dell’allenatore

La Juventus Women, dopo il KO con la Roma, si rituffa sulla Coppa Italia. Le parole di Montemurro.

COME STA LA SQUADRA – «In vista della sfida di Coppa Italia ho tutte le giocatrici a disposizione e questo aspetto sarà importante perché ci saranno delle rotazioni nella formazione visti i tanti impegni ravvicinati. Sono tranquillo, però, perché ho una rosa molto competitiva e forte, di conseguenza dovrò soltanto scegliere chi schierare dall’inizio. Le giocatrici stanno tutte bene fisicamente».

ROMA – «Tornare in campo dopo pochi giorni dalla sconfitta contro la Roma è molto importante perché dobbiamo tornare a pensare positivo quanto prima. In questo senso devo complimentarmi con le ragazze perché hanno reagito molto bene e sono ovviamente già concentrate sulla partita di Coppa Italia. La partita contro le giallorosse è andata così, purtroppo. Ci sono stati dei momenti di difficoltà in cui non siamo riusciti a reagire e dei momenti in cui non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute. Siamo dispiaciuti per il risultato, ovviamente, ma purtroppo questi match vengono decisi da episodi».

PARTITA – «Focalizzando l’attenzione nuovamente sulla coppa, contro la Sampdoria cercheremo di concentrarci maggiormente sul nostro gioco, cercando di dominare la partita con la palla e di scendere in campo con la giusta determinazione perché ci giochiamo l’accesso alla semifinale. A livello mentale per il gruppo sarà molto importante giocare una buona gara. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia e prepararci al meglio in vista delle ultime tre partite di regular season».

The post Montemurro: «Coppa Italia dopo la Roma importante per tornare a pensare positivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG