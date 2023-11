L’allenatore della Juve Joe Montemurro ha parlato dopo la manita inflitta alle Inter Women: le sue dichiarazioni

Il tecnico bianconero Joe Montemurro parla così dopo il dilagante successo della squadra contro le Inter Women.

CRESCIUTI IN SOLIDITA’ MENTALE – «Si, abbiamo lavorato tantissimo sull’atteggiamento di credere. Abbiamo una squadra che ha voglia di giocare, di fare delle buone prestazioni, tutti ci credono. È il nostro lavoro di mettere questi tipo di idee in allenamento, c’è tanta competizione che portiamo anche in campionato».

SI ASPETTAVA UN RISULTATO COSI’ NETTO E QUALE REPARTO HA LAVORATO MEGLIO – «Noi lavoriamo per controllare la gare. Dall’inizio volevamo partire forte e poi da lì gestire ed è la cosa importante. Per tenere quel ritmo è stato importante. L’Inter è una squadra forte con brave giocatrici un’idea di gioco molto importante, il 5-0 non deve illuderci. Noi abbiamo sfruttato le nostre opportunità. Sul reparto? Possiamo sempre crescere, non voglio dire che siamo arrivati al punto. È stata una cosa su cui abbiamo lavorato tantissimo, con l’idea di sfruttare la superiorità e la velocità».

LENZINI – «Noi cerchiamo di tenere questi livelli di gara durante la settimana, di creare una grande intensità di gioco in allenamento per portarla in gara. Per noi è normale giocare a questo livello. Martina è una giocatrice intelligente, che ha qualità moderne di un difensore che vogliamo noi. Per lei il futuro è brillante sia per la Juve che per il calcio italiano».

