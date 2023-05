Montemurro dopo Juventus Women Roma: «Emozionato per Cernoia, l’anno prossimo dovranno temerci». Le sue parole

Inviato al Campo Ale e Ricky di Vinovo – Joe Montemurro ha parlato così dopo Juventus Women Roma 5-2.

SEGNALI VERSO LA FINALE – «È un segnale importante per noi, nelle ultime 3-4 settimane delle cose non sono andate. È sempre importante, noi dobbiamo fare sempre il massimo anche a fine campionato».

GRUPPO – «Ho visto tante cose importanti oggi, in fase offensiva e difensiva siamo a buon punto per la partita di domenica prossima. Complimenti a tutte, anche per chi è stata in panchina. Questa settimana abbiamo visto il nostro vero gruppo».

PASSARELLA ALLA ROMA – «Siamo una società che deve anche applaudire le squadre che hanno vinto. Sono cose che ci danno un segnale per il calcio. La Juve lo fa per il suo stile, per me è una cosa normale».

CERNOIA – «Vale parla in campo, sono quelle calciatrici che a me piacciono. Leader che non hanno tanto da dire ma trascinano la squadra con l’atteggiamento. Per lei è stato un anno difficilissimo, però oggi sono stato emozionato anche io. Vale l’ho sempre considerata una giocatrice di grandissimo livello, anche quando ero all’estero».

QUANTO CONTA LA FINALE DI COPPA ITALIA – «Non dico tutto, ma è una partita importante. Quest’anno chiudiamo seconde in campionato, la Supercoppa l’abbiamo persa ai rigori dopo una gara che secondo me è stata una delle più belle della stagione. La settimana prossima secondo me è importante per capire che se questo è il livello più basso che possiamo toccare, siamo una grande squadra e dico agli altri state attenti per gli anni che vengono».

FUTURO SEMBRANT – «Quest’anno è stato un anno di crescita per noi. Un anno molto importante, qualsiasi cosa succede domenica io applaudo il gruppo perché questo cambiamento non è facile. Su Sembrant nessuno mi ha detto niente ancora, io la aspetto l’8 agosto se non va in finale di coppa del mondo».

