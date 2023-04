Montemurro LIVE su Twitch: le parole alla vigilia di Roma-Juventus Women. Il tecnico presenta il big match del Tre Fontane

Joe Montemurro parla su Twitch alla vigilia del big match tra Roma e Juventus Women. Le sue parole.

Complimenti alla Prima Squadra maschile per essere arrivato i semifinale di una Coppa Europea. Complimenti ad Allegri e ai ragazzi.

FIORENTINA – Ci sono state un po’ di emozioni. Nel primo tempo abbiamo fatto degli errori non da noi, ovviamente c’era qualcosa che non andava. Nell’intervallo l’abbiamo messa a posto. La Fiorentina ha fatto tre gol con tre occasioni, noi abbiamo sofferto un po’. Poi nel secondo tempo abbiamo visto la reazione mentale, il gioco c’era e dovevamo metterci a posto mentalmente.

GOL GIRELLI – È stato importantissimo, mi ha permesso di ricalcolare i cambi. Prima del gol già avevo pensato a un paio di cambiamenti, invece quel gol ci ha dato respiro. Se no avrei fatto dei cambiamenti tattici.

SCONTRO SCUDETTO – Per noi domani è una specie di finale, come tutte. Ci può dare fiducia per le prossime partite. È una partita bella da giocare, è non solo per noi ma per tutto il calcio femminile. La Roma ha dimostrato di essere una grande squadra. Abbiamo tutto da giocare.

PRESSIONE – Questa squadra ha dimostrato di non soffrire la pressione, in Champions o finale di Coppa. Ho visto la squadra serena. È stata una settimana buona dal punto di vista del recupero. Ho visto una squadra concentrata e pronta per domani.

BRAGHIN – Lo stimo molto per quello che sta facendo alla Juve e nel calcio femminile in Italia. È una persona intelligente e matura. Ogni volta che parla ascoltiamo con grande attenzione. Anche martedì ci ha parlato con positività. Siamo sicuri e contenti, abbiamo una base e sappiamo il percorso che dobbiamo fare. Parliamo sempre di qualità del nostro lavoro e del nostro stile di calcio. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita della Juve.

FUTURO – Sono cose in continua discussione, creiamo sempre delle basi per andare per andare avanti insieme. Sappiamo come farlo con la società, l’academy e il nuovo ciclo del nostro calcio. Sono discorsi che facciamo sempre e andiamo sempre insieme.

BECCARI – Molto bene, lei aveva bisogno della continuità di giocare. Devo ringraziare il Como che le ha permesso di sbagliare, la crescita è stata importante. Sappiamo che sarà una giocatrice molto importante per la Juve e per la Nazionale.

CHI TOGLIERE ALLA ROMA – Sarebbe un errore nominarne una. Hanno una rosa di qualità, con caratteristiche diverse in tutti i reparti. Non posso rispondere.

CONSIGLI AD ALLEGRI – Io non sono al livello per dare consigli ad Allegri, con la sua esperienza e la sua qualità come persona ed allenatore. A questo punto del campionato posso solo dire che è importante l’entusiasmo e che non bisogna avere paura di niente. Bisogna crederci fino alla fine in ogni situazione. Anche una situazione negativa può essere positiva.

