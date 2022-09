Montemurro ha parlato dopo la gara di oggi che la Juventus Women ha pareggiato contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

Montemurro ha parlato dopo la gara di oggi che la Juventus Women ha pareggiato contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Vincere lo Scudetto sarà difficile, lo è sempre. Non sai cosa può succedere ogni settimana. Ovviamente abbiamo visto che il livello della Serie A è aumentata. L’Inter, la Roma, il Milan… il campionato è forte e così lo vogliamo. Speriamo di andare in Europa noi e la Roma e fare bene per il calcio italiano».

The post Montemurro: «Vincere lo Scudetto sarà difficile, lo è sempre» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG