Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha così parlato dopo il match vinto contro il Milan: le dichiarazioni

(Mauro Munno inviato a Biella) – Joe Montemurro ha così parlato in conferenza dopo Juventus Women Milan.

TEMEVA QUESTA PARTITA – «Quando c’è una partita così devo fare i complimenti al Milan, ha avuto occasioni clamorose come noi. Non sono soddisfatto del nostro calcio, troppo terrore, troppi sbagli individuali che ci hanno messo in difficoltà. C’era un po’ di stanchezza mentale dopo la Supercoppa. E’ andata bene oggi ma non possiamo rischiare. Il Milan è una squadra di alta qualità, avrebbero meritato di più su quelle occasioni».

QUANTO CONTA LA VITTORIA – «A volte bisogna fare il risultato in diversi modi. In un paio di anno abbiamo sbagliato sul portare a casa il risultato stando più bassi. Dobbiamo continuare a tenere questo ritmo di vittorie. Non sono soddisfatto per il mio stile di calcio ma era importante. E’ stata una settimana difficile per le emozioni e la stanchezza, brave le ragazze che hanno resistito».

ECHEGINI – «E’ un attaccante fluida, può fare l’esterno o il 10 davanti l’ultima linea. E’ una giocatrice che ha tanto lavoro sulla fase difensiva. A me piace perchè è proattiva e va avanti con una certa certezza. Sono contento di averla, l’abbiamo seguita al college. L’ho vista ai mondiali con la Nigeria in Australia, è una giocatrice che ci dà diverse dimensioni».

RUOLO DI GARBINO – «Oggi eravamo costretti a fare cambi di ruoli per il sistema di gioco. Io con lei ho un ruolo specifico. Un esterno che entra, che fa la mezza punta, che ci dà superiorità numerica centralmente quando la squadra è in progressione. Quando fa il trequartista più tipico a volte le marcature arrivano più strette, le distanze sono corte».

