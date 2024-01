Filippo Inzaghi protesta ancora per la sconfitta della Salernitana contro la Juve di settimana scorsa: le dichiarazioni

Dopo il ko con il Napoli, il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato così a Dazn, citando di nuovo la sconfitta contro la Juve di settimana scorsa.

LE PAROLE – «Siamo penalizzati in ogni partita, è ora di aver rispetto della Salernitana. Speriamo che oggi le immagini le abbiano fatte vedere, la mancata espulsione di Gatti non è stata neanche data in tv. Non siamo soddisfatti, vogliamo perdere le partite in modo giusto».

