Kostic via dalla Juve, possibile sorpresa dietro l’angolo? Ecco cosa filtra sulla cessione del serbo già a gennaio

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in caso di offerta convincente Filip Kostic potrebbe lasciare la Juve già a gennaio, con l’Arabia Saudita come sua prossima destinazione.

L’Al-Hilal è la squadra indiziata per accogliere l’esterno serbo, con i connazionali Milinkovic e Mitrovic che potrebbero essere decisivi. Una situazione che potrebbe evolversi all’improvviso nel giro di pochi giorni.

