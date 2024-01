Vittorio Oreggia, sui suoi canali social, ha così commentato le recenti dichiarazioni del designatore Gianluca Rocchi, che tanto hanno fatto protestare i tifosi della Juve.

IL COMMENTO – «Pare che Rocchi capo degli arbitri sia furioso per le proteste dei giocatori in campo. Rocchi…furioso… Invece di domandarsi perché tanti errori in campo e davanti alla Var. Il mondo capovolto».

The post Oreggia: «Rocchi dovrebbe domandarsi il perchè dei tanti errori al Var, invece…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG