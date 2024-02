La Juve Primavera ritrova la vittoria contro la Sampdoria. Le dichiarazioni di Montero al sito ufficiale del club.

MONTERO – «Questa sera mi è piaciuto molto l’approccio dei ragazzi. Abbiamo giocato una bella partita, contro una squadra forte come la Sampdoria che meriterebbe di essere più in alto in classifica. Non è stato semplice vincere perchè affrontavamo un’avversaria che tiene tanto il pallone tra i piedi, ma noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create. Nel primo tempo siamo stati più propositivi, nella ripresa è venuto fuori il valore della Sampdoria e ci siamo dovuti difendere maggiormente, ma l’atteggiamento dei giocatori è stato ottimo anche nei momenti più difficili. La vittoria penso che sia meritata ed è arrivata perchè abbiamo giocato insieme, da squadra. Questo gruppo ha ancora ampi margini di miglioramento e sono sicuro che crescerà molto in questi mesi perchè i ragazzi si stanno allenando molto bene. Saranno settimane molto dure perchè andando avanti i punti peseranno sempre di più e le partite saranno sempre più complicate, ma siamo pronti. Oggi era importante vincere e sono sicuro che lotteremo fino alla fine per entrare in zona play-off. Chiaramente il margine di errore dovrà diventare sempre più sottile. Un commento su Huijsen? Il gol contro il Frosinone non mi ha sorpreso. Dean può diventare un fuoriclasse, lo sappiamo tutti qui. È importante, però, lasciare tranquilli questi ragazzi perchè sono giovani e hanno soltanto bisogno di lavorare».

