Montero ritrova Birindelli: «Nove anni insieme, come un fratello». Le parole sull’ex compagno dopo Juve Empoli Primavera

Paolo Montero, dopo Juve Empoli Primavera, ha parlato dell’ex compagno ed attuale allenatore dei toscani Alessandro Birindelli.

BIRINDELLI – «Bellissimo incontrarci nuovamente, abbiamo condiviso 9 anni. È una brava persona e gli voglio bene. In una settimana eravamo spesso fuori e i miei compagni per me sono diventati fratelli».

L’INTERVISTA DI MONTERO POST JUVE EMPOLI PRIMAVERA

The post Montero ritrova Birindelli: «Nove anni insieme, come un fratello» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG