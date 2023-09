Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì18 settembre: notizie Serie A

Tuttosport questa mattina fa il punto sul possibile rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus. Il legame tra Vlahovic e il club bianconero scade nel 2026, ma il suo stipendio cresce in maniera considerevole stagione dopo stagione. Adesso guadagna 9 milioni più bonus, nel prossimo sfonderà il muro dei 10 per lievitare a 12 nell’ultimo anno di contratto. Il tutto senza manco usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Tanti, forse troppi, soldi per le casse di una società che ha avviato una politica di contenimento dei costi e abbassamento del monte ingaggi. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna progettano di allungare il contratto della punta fino al 2027 o al 2028, provando al tempo stesso a spalmare un po’ i suoi emolumenti. Una mossa che permetterebbe anche di ammortizzarne la valutazione a bilancio. L’operazione Vlahovic, infatti, costò nel gennaio 2022 ben 81 milioni di euro (commissioni comprese). Per questo sono previsti, a stretto giro di posta, i primi contatti per parlare di un possibile nuovo accordo con l’agente del numero 9 juventino, Darko Ristic, avvistato in questi giorni a Torino. La presenza del procuratore serbo allo Stadium sabato pomeriggio non è passata inosservata. I presupposti per continuare insieme ci sono tutti e da entrambe le parti questa volta. Dall’entourage di Vlahovic è arrivata nei confronti della dirigenza juventina una prima apertura a parlare di un possibile nuovo contratto.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: l’agente di Vlahovic è a Torino, si parla di rinnovo con la Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG