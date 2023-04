Paolo Montero torna a parlare di Yildiz e Huijsen, stelline passate nella formazione Next Gen. E poi sulla prima squadra…

Dopo il successo di oggi contro il Cesena, Paolo Montero è tornato a parlare così di alcuni ex componenti della Juve Primavera e non solo.

MORUZZI – «Contiamo su di tutti. Tutti hanno possibilità se fanno bene, per andare con l’Under 23 e poi in Prima Squadra. La prima tappa però è giocare bene con noi, perché se giochi male non vai. Devono fare bene in Primavera per avere una chance, ed è quello che è successo con Yildiz, Huijsen, Nonge, anche Hasa, Mancini. Quando Allegri ha bisogno vanno 6 o 7 ad allenarsi in Prima squadra, e quello serve».

L’INTERVISTA DI PAOLO MONTERO DOPO JUVE-CESENA PRIMAVERA

