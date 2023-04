Sassuolo Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match valido per la trentesima giornata di campionato

La Juve torna in campo in Serie A: domani pomeriggio, alle 18, i bianconeri faranno visita al Sassuolo per la trentesima giornata di campionato.

La sfida andrà in onda in esclusiva su DAZN e sull’app. Per gli abbonati Sky c’è l’opportunità di seguire il match grazie a zona Dazn (canale 214).

The post Sassuolo Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG