Montolivo fa fuori una candidata allo scudetto: «Mai stata in corsa». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista sulla corsa al titolo

Riccardo Montolivo esclude il Milan dalla corsa scudetto che coinvolge anche la Juventus.

Le sue parole: «Il Milan per me non è mai stata una candidata a vincerlo. Per me era inferiore al Napoli, mettevo Napoli e Inter davanti. Andarci vicino sì, vincerlo no».

The post Montolivo fa fuori una candidata allo scudetto: «Mai stata in corsa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG