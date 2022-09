Montolivo: «Il Milan non ragiona per modulo di gioco, si conoscono e occupano gli spazi». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Dazn di come gioca il Milan e di come utilizza gli spazi. Ecco le parole dell’ex capitano rossonero:

«Come usa gli spazi il Milan: la difesa cambia, i terzini a giocare in mezzo al campo, i centrocampisti che si inseriscono e giocano sotto punta… Non ragionano per modulo di gioco, si conoscono e occupano gli spazi».

