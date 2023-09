Montolivo: «Locatelli è simile a come ero io, ha bisogno di questo alla Juve». L’analisi sul centrocampista

Montolivo ai microfoni di Dazn ha parlato di Locatelli analizzando le difficoltà che il centrocampista sta trovando alla Juve.

MONTOLIVO SU LOCATELLI – «Locatelli, un po’ come ero io, ha bisogno di una squadra che funzioni e di meccanismi oliati. Lui si esalta se trova linee di passaggio e lancia per compagni. La Juve ha bisogno di lui e viceversa. Se cresce il suo rendimento cresce la Juve. Abbiamo passato anni insieme al Milan e abbiamo caratteristiche simili. Io gli suggerii di andare al Sassuolo per trovare continuità, l’ha fatto, è stato bravissimo ed è andato alla Juve».

