Montolivo sicuro: «Stessi problemi e stessa emergenza. Oggi è mancato…». La sua analisi negli studi di DAZN

Intervenuto negli studi di DAZN, Montolivo ha commentato così Salernitana-Milan. Le sue parole.

MONTOLIVO – «Stessi problemi e stessa emergenza a livello di infortunio. Oggi eri anche andato in vantaggio, eri in controllo… è mancato qualcosa in più della testa. Ci dobbiamo aspettare qualcosa in più da Leao, poi la Salernitana ha fatto una bella partita»

