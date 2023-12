Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni

COSA LASCIA IL PAREGGIO – «Lascia rimpianti, come tante altre volte in stagione. La cosa più difficile era sbloccarla, ce l’abbiamo fatta e controllandola bene. Poi abbiamo commesso disattenzioni che a questi livelli non possiamo permetterci. Siamo riusciti a recuperarla ma non era quello che volevamo».

DA COSA DERIVANO QUESTE DISATTENZIONI – «Un insieme di cose. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità. Ci vuole più attenzione, più intensità, più presa della marcatura. Tante cose che paghiamo a caro prezzo e che ci tolgono punti. Siamo alla ricerca della fiducia e poi ci viene sempre meno, ma per colpa nostra».

POCA CONVINZIONE NEL RIBALTARLA – «L’unica cosa positiva fatta è aver reagito da grande squadra e aver provato a vincerla fino alla fine. Ma ci vuole qualcosa in più, non credo che a fine primo tempo non fossimo convinti nel ribaltarla. I ragazzi non han mollato fino alla fine, non dovevamo permettere alla Salernitana di andare in vantaggio. Dobbiamo ancora lavorare tanto per diventare una grande squadra».

SI SON SEDUTI DOPO IL GOL – «Controllare la partita non vuol dire gestire la palla indietro. Purtroppo non ci riusciamo ma questo è un limite importante».

TOMORI – «È difficile, onestamente son tanti. Fik è uno di quelli che stava giocando di più. È un problema al quale dobbiamo rimediare in tempi brevi. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo a livello di preparazione, cure, prevenzione. Lavoriamo insieme da tanto tempo, al momento il lavoro non ci dà i risultati che speravamo di ottenere».

