Riccardo Montolivo dice la sua sull’autogol di Gatti in Sassuolo Juve: per l’ex centrocampista l’errore grave è di Szczesny

Riccardo Montolivo, a Dazn, ha così analizzato l’azione che ha portato al clamoroso autogol di Gatti in Sassuolo Juve.

LE PAROLE – «E’ un episodio sfortunato, che Gatti doveva gestire in maniera diversa. Però quello è un errore tecnico. L’errore di concetto è che Szczesny non deve batterla quella punizione, non deve lasciare l’area di rigore se vuole impostare. Se batti quella punizione, che la stava tirando Fagioli, devi tirare lungo e non metterti ad impostare».

