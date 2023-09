Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha così parlato della situazione della Juve dopo il crollo di Reggio Emilia.

IL COMMENTO – «Condannata alla sofferenza. E chi cambia opinione è un burfaldino. Come volevasi dimostrare, la Juve non è da scudetto. Perché non possono bastare Chiesa e Vlahovic in condizioni fisiche migliori per alzare la qualità di una squadra da 72 punti praticamente inattiva sul mercato e renderla da titolo».

The post Zazzaroni sentenzia: «Juve condannata a soffrire, come volevasi dimostrare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG