Domenico Berardi è il rimpianto di mercato della Juve: ora Giuntoli e Manna torneranno alla carica Lo scenario

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Domenico Berardi è il grande rimpianto di una Juve che, a quest’ora, avrebbe potuto avere il talentuoso capitano del Sassuolo ad ispirare gli attacchi di Vlahovic e Chiesa.

Ieri è stato nettamente il migliore in campo, in una serata in cui Giuntoli e Manna erano in tribuna ad osservarlo da vicino. Possibile nuovo assalto a gennaio, in un momento della stagione in cui i bianconeri capiranno molto di più su quale sarà il vero obiettivo stagionale.

