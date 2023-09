Sassuolo Juve, bocciatura totale per l’arbitro Colombo dopo gli errori commessi in collaborazione col Var: il giudizio

Bocciatura totale da parte dei quotidiani sportivi per l’arbitro Colombo, protagonista in negativo di Sassuolo Juve per il mancato rosso diretto estratto ai danni di Berardi.

Quattro e mezzo in pagella per il direttore di gara, che in collaborazione con il Var Fabbri non riesce a vedere un’espulsione netta, che magari avrebbe potuto cambiare il corso del secondo tempo.

