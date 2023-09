Wojciech Szczesny in panchina in Juve Lecce di martedì prossimo? Cosa pensa Allegri sul cambio di portiere dopo ieri

Come sottolinea Tuttosport, quella di Reggio Emilia è stata una gara che, sin dal primo minuto, Wojciech Szczesny non è riuscito a mettere a fuoco, prima di perdersi completamente tra regali a Laurienté e doni in combinazione con Gatti, risultando inevitabilmente uno dei peggiori in campo.

Ecco quindi che martedì, contro il Lecce, il polacco potrebbe sedersi in panchina per far spazio a Perin. La Juve ha bisogno di ritrovare certezze dopo i 4 gol presi e non si può escludere a priori la candidatura dell’ex portiere del Genoa.

The post Szczesny in panchina in Juve Lecce? Cosa pensa Allegri su Perin titolare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG