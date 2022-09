Il Monza ha battuto in amichevole il Ciliverghe per 9-0: tripletta di Gytkjaer, poi Pablo Marì, Ferrarini, Barberis, Caprari e Colpani

Buon test per il Monza di Palladino che in amichevole super agevolmente il Ciliverghe per 9-0.

Per i brianzoli vanno a segno Gytkjaer, con una tripletta e poi Pablo Marì, il debuttante Ferrarini e Barberis, Caprari e Colpani

L’articolo Monza, 9-0 in amichevole, tripletta di Gytkjaer proviene da Calcio News 24.

