Le parole di Gianluca Caprari, attaccante del Monza, dopo il pareggio ottenuto dai brianzoli contro il Torino

Gianluca Caprari ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Monza contro il Torino. Di seguito le sue parole.

«L’importante è che abbiamo fatto un altro risultato utile, dobbiamo continuare su questa strada. Possiamo arrivare ancora in alto. Questo è il nostro DNA, giochiamo sempre per vincere. Abbiamo attaccato fino all’ultimo minuto, dobbiamo continuare in questo modo. Da gennaio in poi ho cambiato marcia, ho bisogno di fiducia come lo scorso anno»

